Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı - Haberler
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Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Antalya'da bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında binada bulunan 3 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel lojmanının 3. katında yangın çıktı. Aşağı Hisar Mahallesi 4533. Sokak'ta bir otel lojmanının 3. katında geçtiğimiz gün çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

BİNADA 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalışma yürüttü. 3. kattaki bir otel çalışanı pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla şahsı bulunduğu yerden aldı.

Binada mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Otel lojmanında korkutan yangın! 3 kişi mahsur kaldı

Haberler.com - 3. Sayfa

Antalya, İtfaiye, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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