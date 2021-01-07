Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
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Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı

07.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:27
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ayağına çok sayıda kurşun isabet eden bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akıncı Mahallesi 1294 sokaktaki bir otelde meydana geldi. Mehmet Ö. ile Mehmet T. arasında otelin resepsiyon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Mehmet T. belinden çıkarttığı tabancayı Mehmet Ö.'ye doğrultarak art arda ateşledi. Mehmet Ö., ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sivil polisler, saldırgan Mehmet T.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan Mehmet Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 


Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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