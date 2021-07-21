Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
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Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu Aylar öncesinden ödemesini yaptıkları otele giremeyen 50'nin üzerinde vatandaş 'Rezil olduk' deyip şikayetçi oldu Otel kapısında bekletilen ve içeri alınmayan tatilciler jandarmaya gidip şikayetçi oldu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki...

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

Aylar öncesinden ödemesini yaptıkları otele giremeyen 50'nin üzerinde vatandaş 'Rezil olduk' deyip şikayetçi oldu

Otel kapısında bekletilen ve içeri alınmayan tatilciler jandarmaya gidip şikayetçi oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele, aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu. Yeni isimli otelde kayıtları ve ödemeleri görünmeyen 50'nin üzerinde vatandaş hem tatil yapamadı hem de karakolluk oldu. Bazı müşterilerin ise otel önünde ayaklarına bebeklerini salladıkları görüldü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden bir çok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki bir beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı ve ziyaretçilerin bir çoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otellerine gelen onlarca tatilci geldiklerinde büyük şok yaşadı. Tatilcilerin ödeme yaptıkları otelin bir süre önce ismi ve yönetimi değişikliğe gitmişti. Otel yönetimi ile görüşen onlarca tatilci kayıtlarının olmadığı için odalarına yerleşemedi. Otelin girişinde çoluk çocuk mağdur olan yaklaşık 50'nin üzerinde aile, paralarını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.

Vatandaşlar mağdur oldukları anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüyü çeken kadın tatilci, "Otel burası arkadaşlar mağdur olduk, dolandırıldık. Görüldüğü üzere çocuklar falan perişan herkes. 1 yaşında çocuklar rezil oluyor. Gelen herkes geri dönüyor" diye konuştu. Görüntülere çoğunlukla çocuklu ailelerin yansıdığı görülürken, yere oturan bir kadının ayağında bebeğini salladığı anlarda an be an yansıdı.

Bir diğer kadın müşteri ise parasını ödedikleri halde mağdur olduklarını dile getirdi. Otel yetkilileri ise müşterilere isimlerinin ve rezervasyonlarının kendilerinde görünmediğini ileri sürdü.

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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