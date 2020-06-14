Otel inşaatında çökme meydana geldi
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Otel inşaatında çökme meydana geldi

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi.

14.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:45

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, arama kurtarma ekipleri göçük altında işçi olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Otel inşaatında çökme meydana geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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