Otel inşaatına çıkan şahıs 2 saatlik çabayla ikna edildi

Otel inşaatına çıkan şahıs 2 saatlik çabayla ikna edildi Gaziantep'te bir genç çıktığı otel inşaatının son katında intihara kalkıştı.

Otel inşaatına çıkan şahıs 2 saatlik çabayla ikna edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir genç çıktığı otel inşaatının son katında intihara kalkıştı. İşsiz olduğu için intihara kalkıştığı öğrenilen genç polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde bulunan bir otel inşaatına çıkan Yunus Y'yi görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inşaata çıkarak Yunus Y'yi ikna çabalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren çabaların sonucunda ikna edilen Yunus Y'nin işsiz olduğu için intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilen genç ambulansla muayene için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL