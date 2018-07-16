Otel Hırsızlarına Suçüstü

Gaziantep'te atıl durumdaki otelde hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlının, yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mücahitler Mahallesi'ndeki atıl durumdaki otelin çevresinde devriye gezen polis ekiplerini gören R.K. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan R.K, olay yerinde polise verdiği ilk ifadede, "Arkadaşı M.K. ile otele hırsızlık amacıyla geldiklerini, arkadaşının içeride olduğunu, kendisinin ise gözcülük yaptığını" söyledi.

Bunun üzerine otele giren ekipler M.K'yi suçüstü yakaladı. İki zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Oteldeki incelemede, bilgisayar ve güvenlik sistemi kablolarını kesen, bilgisayar kasaları, görüntü kayıt cihazları ve trafolardaki güç kaynaklarını söken, elektronik eşyaları tahrip eden zanlıların, yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğu tespit edildi.