Otel havuzunda hareketsiz bulundu, hastanede öldü
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Otel havuzunda hareketsiz bulundu, hastanede öldü

Otel havuzunda hareketsiz bulundu, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, otelde havuzuna giren Naci Delice (80), suda hareketsiz bulundu.

SAKARYA'da, otelde havuzuna giren Naci Delice (80), suda hareketsiz bulundu. Havuzdan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Delice, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Delice'nin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak. 

Sapanca'ya bağlı Kurtköy Yavuzselim Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Naci Delice, öğle saatlerinde havuza girdi. Delice'nin bir süre sonra hareketsiz olduğunu görenler, sudan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Delice'yi ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Delice, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Naci Delice'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.


Otel havuzunda hareketsiz bulundu, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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