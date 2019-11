Otel esnafından 'konaklama vergisi' açıklaması

06.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:23

İZMİR Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada yeni konaklama vergisi ile belediye belgeli ve aile işletmesi tarzındaki otellerin kepenk kapatmaya kadar gideceğini savunarak, "Bizi turistik otellerle karıştırmasınlar. Biz de vergi verelim. Ama bu bedel çok yüksek" dedi.

İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisi ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de ve İzmir'de otellerin önemli bir kısmının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında otellerden oluştuğunu ifade eden İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulduğunu belirtti. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren turizm payı alınması uygulamasına başlanılacağını dile getiren Gönen, şöyle konuştu:

"Belediye belgeli otelcilerin zaten zor ayakta durduğu bu dönemde şahıs işletmesi küçük esnaf vergi ile kepenk kapatmaya gidecek. Bu vergi, otelcilerin üzerine ve vatandaşa bir yük daha getirmek olup, iç turizm hareketliliğini de düşürecektir. Konaklama işletmecilerinin de 1 Ekim itibariyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na binde 7,5 oranında turizm payı ödemeye başladığını dönemde, kar noktasında sıkıntı yaşayan, rakip ülkelerle diğer maliyetleri kıyasladığınızda çok da yüksek boyutlarda gideri olan sektör işletmecilerinin neredeyse yaşayamaz noktaya gelmesine neden olacaktır. Belirlenen fiyatlar, turizmin gelişmesinin önünde büyük bir engeldir. Kişi başı fiyat artışı 1 TL'yi geçmemeli. Devlet bu vergiyi konaklama fiyatı üzerinden, oransal olarak belirlemeli. Vergi maktu değil, nispi olmalı ve bu oran yüzde 1'i geçmemeli. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa kapsamında turizm sektöründe ciro üzerinden binde 7,5 pay alınmaya başlanması, akabinde de konaklama vergisi gelince sektörde moraller haklı olarak bozuldu. Zira iki kalemde de talep edilen vergi oranları yüksek. Bu vergi halka dönük bir vergidir. Biz esnafız. Devletin görevi bizi korumak olmalı. Biz fiyatlarımıza 6 ile 9 lira arasında zam yapmak zorunda kalacağız. Bizi turistik otellerle karıştırmasınlar. Biz de vergi verelim. Ama bu bedel çok yüksek."'TURİZM GELİRİ OLUMSUZ ETKİLENECEK'Konaklama vergisinin, konaklama tesisinin türü esas alınarak, tesisin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacağını söyleyen Mehmet Gönen, kişi başına gecelik konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL, butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olarak belirlendiğini açıkladı. 12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetlerinin bu vergiden istisna olacağını belirten Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Döviz girdisiyle cari açığın kapatılmasında önemli rol oynayan, istihdam sağlayan, ekonominin çarklarını yağlayan sektöre yeni yükler bindirilmemesi gerektiği ortadadır. Yasa teklifinin sektörün görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeniden ele alınmasını istiyoruz. Turizm sektörü başarılı olduğu dönemde engeller konulmamalıdır. Sektör, üst üste bindirilen yüklerin altından kalkamaz hale getirilmemelidir. İç pazar iyice küçülecek. Vergisi, sigortası, elektriği, suyu zaten yıkım. İstihdam sağlıyoruz. Zaten büyük paralar kazanmıyoruz. Kıdem tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz? Çok zorlaşıyor. Zaten insanların alım gücü daraldı ve konaklayacak, tatil yapacak boyutlarda kazanmıyorlar. İç turizmin gelişimi için her şeyi yaptığımız bu durumda, her türlü vergi turizme zarar verecektir. Bu sadece yabancı misafirleri değil, otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacak, sadece işletmelerin gelirini değil, Türkiye'nin turizm gelirini de olumsuz etkileyecektir."Önlerinde 5 aya yakın hiç iş yapmayacakları bir dönem olduğunu anlatan Gönen, teşvik beklerken vergiler gelmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Vergilerin vatandaşı zor duruma soktuğunu belirten Gönen, "Turizmciler yazın durumu idare etse de kış sezonunda büyük zarar eder. Turizm bakanımızın sektörün içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiğini düşünerek, bu konuda konaklama sektörü lehine hareket edeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA