Otel deposunda bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi
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Otel deposunda bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Otel deposunda bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından bir otelin deposuna yapılan baskında piyasa değeri 270 bin TL olan 1800 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından bir otelin deposuna yapılan baskında piyasa değeri 270 bin TL olan 1800 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve satın alma sorumluluğunu M.E.Ö isimli şahsın yaptığı bir otelin deposunda kaçak içki bulunduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek ilgili otelin deposunda yapılan kontrolde piyasa değeri 270 bin TL olan bin 800 litre sahte bandrollü içki tespit edilerek adli işlemlere başlanıldı. Bandrolsüz içkiler Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınırken, otelin satın alma müdürü M.E.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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