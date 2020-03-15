Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

15.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:48
Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

?Yangın, öğleden sonra Tekirdağ- Malkara yolundaki Bağlar rampası mevkisinde bulunan otelin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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