Otel çatısında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün gece saatlerinde Ürgüp Belediyesine ait eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği polis ekiplerince belirlendi. Bulunan cesedin 60 yaşındaki Zeki Kayısı'ya ait olduğu tespit edilirken Kayısı'nın boyacılık işi ile uğraştığı öğrenildi.

6 aydır kayıp olan Zeki Kayısı'nın bulunan cesedinin ardından ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA