Otel çalışanları personel gecesi ile motive edildi

03.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında bulunan bir otel, düzenlediği gecede çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Otel Müdürü Abit Dedebek, düzenledikleri personel gecesini geleneksel hala getirdiklerini ve amaçlarının düzenlenen gece ile personelin bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmalarını sağlamaya yardımcı olmak olduğunu belirtti. Gecenin ayrıca moral ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini ve personelin yüzünün güldüğünü belirten Dedebek, "Gecenin düzenlenmesinde bize destek olan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel sezonlar geçiriyoruz. Personelimizin başarısını canı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz yüksek performans nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Aileleri ile birlikte akşam yemeği sonrası Gölge Rayan konseri ile gönüllerince eğlenen personel arasında yapılan çekilişle tatil, çeyrek altın ve alış-veriş hediyeleri verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA