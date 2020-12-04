Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı
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Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı

04.12.2020 00:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:55
Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında görev yapan polis ekiplerini, otel çalışanları unutmadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında görev yapan polis ekiplerini, otel çalışanları unutmadı. Yağmur altında soğuk havada görevlerini ifa etmeye çalışan ekiplere ve gazetecilere çalışanlar sıcak çay ikramında bulundu.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte saat 21.00'den itibaren polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenlere karşı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Uygulamada araçları ve vatandaşları durduran ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Düzce Valiliği önündeki kavşakta görev yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin soğuk havada üşüyeceklerini düşünen otel çalışanları, polislere ve görev yapan gazetecilere sıcak çay ikramı yaptı. "Soğuk havada üşümüşsünüzdür. Sıcacık çay ile içiniz ısınsın. Sizler de bizim için görev yapıyorsunuz" diyen otel görevlisi yanında getirdiği termosla polislere ve gazetecilere sıcak çay ikramında bulundu. İkramı geri çevirmeyen polisler ve gazeteciler, otel görevlisine teşekkür etti. - DÜZCE

Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı
Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı
Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı
Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı
Otel çalışanları görevli polisleri ve gazetecileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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