OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
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OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bir apart otelin bahçesinde atıl durumda bulunan yalıtım malzemelerinden yangın çıktı.

Antalya'da bir apart otelin bahçesinde atıl durumda bulunan yalıtım malzemelerinden yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın sırasında prefabrik ev ile lüks otomobil zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan apart otelin bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan yalıtım malzemelerinin yandığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese gelen itfaiye ekipleri, yalıtım malzemelerini söndürmek için büyük çaba sarf ederken polis, çevre güvenliğini aldı. Yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın söndürülürken, park halindeki lüks otomobil ile prefabrik ev zarar gördü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
OTEL BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EV İLE OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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