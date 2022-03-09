Otel bacasında çıkan yangın korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

Antalya'da bir otelin bacasında başlayan yangın paniğe neden oldu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir otelin bacasında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Caddeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşların yüzlerini kapatarak uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

(İHA)

Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title