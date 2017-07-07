Öteki Taraf Filmi

Gerilim ve dram türündeki film, asla olmak istemeyeceğiniz bir yerden seyirciye yoğun duygular eşliğinde gerilim dolu bir hikaye izletecek…





Yönetmen: Özcan Deniz

Senaryo: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Meryem Uzerli, Aslı Enver

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Öteki Taraf

Yapımcı Firma: Avşar Film, DNZ Film

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 08.12.2017



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