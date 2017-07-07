Öteki Taraf Filmi
Öteki Taraf filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Öteki Taraf filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Gerilim ve dram türündeki film, asla olmak istemeyeceğiniz bir yerden seyirciye yoğun duygular eşliğinde gerilim dolu bir hikaye izletecek…
Yönetmen: Özcan Deniz
Senaryo: Özcan Deniz
Oyuncular: Özcan Deniz, Meryem Uzerli, Aslı Enver
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Öteki Taraf
Yapımcı Firma: Avşar Film, DNZ Film
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 08.12.2017
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