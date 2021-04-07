OTB'den TOBB kampanyasına destek
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OTB'den TOBB kampanyasına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
OTB'den TOBB kampanyasına destek

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini destek olmak amacıyla TOBB ve Visa ortaklığında başlatılan ve mahalle alışveriş merkezlerinden alışveriş yapmayı destekleyen kampanyayı desteklediklerini açıkladı.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini destek olmak amacıyla TOBB ve Visa ortaklığında başlatılan ve mahalle alışveriş merkezlerinden alışveriş yapmayı destekleyen kampanyayı desteklediklerini açıkladı.

Kahraman, yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen kesimlerin küçük işletmeler olduğuna dikkat çekti.

Pandemi sürecinde Visa tarafından yapılan araştırmada, tüketicilerin alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapmaları hususuna sıcak baktıklarını ortaya çıkardığını vurgulayan Kahraman, "Tüketicilerin mahallelerindeki küçük işletmelerle aynı zamanda komşuluk ilişki de vardır. Bu durum dostane, ailevi bir yakınlaşma oluşturmaktadır. Bu yakınlaşma durumu vefa duygularını da geliştirmektedir. İşte işin bu duygusal yanı da göz önünde tutularak bu zor dönemde mahallelerimizdeki küçük işletmelere sahip çıkılmalıdır" dedi.

"Mahalle bakkalından alışveriş yapalım"

Bu amaçla TOBB tarafından başlatılan kampanyayı desteklediklerini açıklayan Kahraman, şöyle konuştu: "Pandemi sürecinden çıkış 'kontrollü normalleşme' adımlarıyla olacaktır ve görülmektedir ki bu çok da kolay olmayacaktır. Normalleşme sürecinde ekonomik hayata can verecek olan tüketici harcamalarıdır. Bu harcamaların doğru kanalize edilebilmesi, küçük işletmelerimizde açılan yaraların daha hızlı sarılabilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte KOBİ'lerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Ekonominin belkemiği niteliğindeki bu işletmeler, istihdam piyasası için de son derece önemlidir. KOBİ'lerin güçlenmesi makroekonomik göstergelere de olumlu yansıyacaktır. Bu farkındalık içinde biz tüketicilerin, KOBİ'lere yönelmesi ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında KOBİ'lereden alışveriş yapmamız ve çevremize bu yönde telkin vermemiz önemlidir. Bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Küçük işletmelerimizin sesleri hiç bitmesin, hayatımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz. Her bir yurttaşımızı kampanya destek olmaya davet ediyoruz" - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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