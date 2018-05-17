ALS Hastası Kadın, Ötanaziden Önce Parti Düzenleyip Sevdiklerine Veda Etti

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Betsy Davis, Ölüm Hakkı Partisi adlı bir etkinlik düzenledikten sonra, ötanazi ile yaşamına son verdi. Davis, Ölüm Hakkı Partisi etkinliğine arkadaşlarını çağırdı, en sevdiği yiyecekleri sipariş etti ve eşyalarını verdi. Ölümcül ilaçlardan hazırlanan kokteyli içerek hayatına son verdi.

KASLARI ERİYORDU

Üç yıl önce ALS teşhisi konulan 41 yaşındaki Betsy Davis, giderek kaslarını kullanma becerisini kaybediyordu. Bu şekilde yaşamak istemeyen Davis, ötanazi hakkını kullanmak istedi.

EŞYALARINI DAĞITTI, SON FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ

ABC News'te yer alan habere göre; Davis, Ölüm Hakkı Partisi etkinliğine arkadaşlarını çağırdı, en sevdiği yiyecekleri sipariş etti ve eşyalarını verdi. Ölümcül ilaçlardan hazırlanan kokteyli içerek hayatına son verdi.

2 SENEDE 111 KİŞİ BU ŞEKİLDE HAYATINA SON VERDİ

California eyalet yasaları, ölümcül hastalığı olan kişilere ötanazi hakkı tanıyor.

California sağlık yetkilileri, kanunun 9 Haziran 2016'da yürürlüğe girmesinden itibaren ilk altı ay içinde 111 ölümcül hastalığı olan hastanın bu yasal seçeneği tercih ettiklerini söyledi. En az 504 kişinin de bu yasa uyarınca yaşamına son vermek için öldürücü ilaç reçetesi talep ettiği açıklandı.