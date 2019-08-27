Ot yangınları canlıların doğal yaşam alanlarına zarar veriyor

27.08.2019 12:32

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında sıcakların artması ile otluk alanlarda çıkan yangınların doğal yaşama büyük zarar verdiğini bildirdi. Ekipler, 2018 yılında bin 719 ot yangınına müdahale ederken, 2019 yılının ilk 8 ayında ise bin 50 yangına müdahalede bulundu.



Ekolojik dengenin bozulmasında önemli bir rol oynayan orman yangınlarının yanı sıra otluk alanlarda çıkan yangınlar da doğal yaşamın zarar görmesine neden oluyor. Görevi can ve mal kurtarmak, çevreyi korumak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında bin 719 ot yangınına müdahale ederken, bu rakam 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde bin 50 olarak gerçekleşti. Kent içerisinde ve çevresinde bulunan otluk alanlar, birçok canlının doğal yaşam alanı olması ve ekolojik denge açısından önem arz eden bölgeler olmasından dolayı, bu alanlarda yaşayan küçük böcekler ve bitkisel örtü gibi diğer canlılar yangınlardan etkileniyor. Özellikle yaz aylarında sıcakların artması, bu bölgelerde bulunan otların yanıcı özelliğinin artmasına neden oluyor ve bu dönemlerde yangınlar artış gösteriyor. Otluk alan yangınları, bir taraftan çevre kirliliğine neden olurken, bir taraftan da tarım arazileri ve yerleşim alanları için tehdit oluşturuyor. Bu bölgeyi sığınma ve barınma alanı olarak belirleyen canlılar da yangınlarda zarar görüyor.



Vatandaşlar ne yapmalı?



Otluk alanda çıkan yangınlar için vatandaşların da üzerine düşen görevlerin olduğunu ifade eden itfaiye yetkilileri, bir yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aramaları gerektiğini vurguladı. Alınması gereken tedbirler konusunda da bilgi veren yetkililer, bu alanların temizlik amacıyla yakılmaması gerektiğini ifade etti. Otluk alanlarda kontrolsüz ateş yakılması, yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması, sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması, cam ve cam kırıklarının atılması gibi nedenlerin yangınlara neden olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların bu konulara dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA