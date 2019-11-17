Ot yangınında kundaklama şüphesi
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Ot yangınında kundaklama şüphesi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.

17.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:48
Ot yangınında kundaklama şüphesi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ulaş ilçesi Kovalı köyünde yakılarak otluk alana bırakılan bir lastik kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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