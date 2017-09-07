Ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Ot yangını korkuttu



MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ise yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Özyurt Mahallesi mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Yangın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile mahalle sakinleri yangını ormana sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 dekar otluk alan ile bazı canlılar zarar görürken, yangınla ilgili çalışma başlatıldı.