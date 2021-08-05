Ot süpürgelere ilgi azaldı
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Ot süpürgelere ilgi azaldı

Ot süpürgelere ilgi azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir zamanlar evlerin olmazsa olmazlarından olan ot süpürgelere vatandaşların ilgisi her geçen gün azalıyor.

Bir zamanlar evlerin olmazsa olmazlarından olan ot süpürgelere vatandaşların ilgisi her geçen gün azalıyor.

Teknoloji yaygınlaşmadan önce çoğu evde bulunan ot süpürgeler, yerini elektrikli süpürgelere bıraktı. Birçok insanın geçim kaynağı olan süpürgecilik, elektrik süpürgesinin yaygınlaşmasıyla artık ilgi görmüyor. Büyük bir emekle yapılan ot süpürgenin üretimi, taleplerin azalması sebebiyle, durma noktasına geldi. Eskisi kadar rağbet görmediği için fiyatları da artış gösterdi. Halen bazı insanlar tarafından tercih edilen ot süpürgeler, varlığını korumaya çalışıyor.

Eskişehir'de 20 senedir iş yerinde ot süpürgesi satan Semih Kılçaltan, 10 sene öncesine kadar deposunu ot süpürgeyle doldurduğunu fakat satışların gün geçtikçe azaldığını söyledi. Eskisi kadar üretimi olmadığı için fiyatlarının 1 sene içinde yüzde 150 arttığına da değinen Kılçaltan, "Vatandaşlar artık son çare olarak ot süpürgeyi tercih ediyor. Ot süpürge yerine daha çok elektronik süpürgeleri satın alıyorlar. Bundan 10 sene önce depomu ot süpürgeyle dolduruyordum. O günden bu ya satışları git gide azaldı. Günde 10 tane satarken şimdi haftada 10 tane satamıyorum. Ot süpürgenin fiyatı geçen seneye göre yüzde 150 arttı. 10 liraya sattığımız süpürgenin şu anki fiyatı 25 lira. Üretim eskisi kadar çok olmadığı için ve bazı otların ithal geldiği için fiyatlar arttı. Bundan yıllar önce bir süpürgenin ağırlığı 100 gram iken şu an ise 60 gram civarında. Hem gramdan aldılar hem de fiyatını iki katından fazla arttırdılar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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