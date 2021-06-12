Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
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Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı Kocaeli'nde İzmir ilçesinde bahçede ot biçtiği makineden düşen 67 yaşındaki şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nde İzmir ilçesinde bahçede ot biçtiği makineden düşen 67 yaşındaki şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'ni İzmit İlçesi Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki S.Ö., bahçede ot biçme makinesi ile ot biçtiği esnada dengesini kaybederek makineden düştü. S.Ö.'nün makineden düştüğünü ve yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan S.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Kocaeli Üniversitesi'ne kaldırdı.

Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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