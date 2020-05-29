Ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bahçede ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia eden Yalçın Çavuş, taşın yetkililer tarafından incelenmesini istedi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bahçede ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia eden Yalçın Çavuş, taşın yetkililer tarafından incelenmesini istedi.

Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü'ndeki bahçesinde otları temizleyen Yalçın Çavuş'un iddiasına göre toprağa yarısına kadar gömülmüş olan kömüre benzeyen bir taş buldu. Daha önce aynı taştan görmeyen Çavuş, internetten göktaşları ile ilgili olarak araştırma yaptı. Yalçın Çavuş internette yaptığı incelemeler sonucu taşın göktaşı olduğu kanaatine vardı.

Taşın incelenmesini isteyen Yalçın Çavuş, Taşı ot biçerken buldum. Düştüğü yeri oymuştu sıcaktı. Soğumasını bekledim. Daha sonra alt bölgesi çamur olmuştu yıkadım. Daha önce böyle bir taş görmediğim için internete baktım. Tükenmez kalemle üzerine yazılmaması gerektiğini söylüyor. Mermere yazıldığında kahverengi olması gerektiğini söylüyor. Işık ve güneşte parlamasından huylandım. Biraz da küçük bir parçasını kırmıştım. Elimin üstüne aldığımda siyah olmasına rağmen üstünün ve yanlarının beyaz olduğunu gördüm. Yetkililerin incelemesini istiyorum. Taşı dilimle yaladım. Önce kömür sandım ama kömür tadı alamadım. dedi.

Kaynak: DHA