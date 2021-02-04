ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladı! YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS kayıt ne zaman?

2021 Haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS için geri sayım başladı. ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladı! YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?