ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
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ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS tercihleri nasıl yapılır? 27 - 28 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından, üniversite eğitimine geçiş amacıyla düzenlenen TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS için tercih kılavuzu yayımlandı. http://www.osym.gov.tr adresinden erişime sunulan YKS programları ve kontenjanları kılavuzu haberimizde.

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
22.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:28

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih tarihlerini Twitter'dan adaylara duyurdu. 28 Temmuz'da YKS sonuçlarını öğrenmek için gün sayan öğrenciler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS taban ve tavan puanlarının buluynduğu kılavuzla gitmek istedikleri okulları seçebilecek. İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM, kılavuzun yayımlandığını: ''2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.'' şeklinde duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının akabinde tercih tarihlerini de bildirdi. Buna göre, 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklar.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan tercihler için YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilmesi gerekiyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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