ÖSYM YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM soncu sorgulama e devlet sayfası!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, Haziran ayında da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, YKS sonuçları anasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM soncu sorgulama e devlet sayfası!

YKS sonuçları ÖSYM tarafından sabah saatlerinde açıklandı. YKS sınavına giren tüm öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar sabah saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. ÖSYM, YKS 2020 kapsamında YDT, TYT ve AYT sonuçları bilgilerini Aday İşlemleri Sayfası (AİS) aracılığıyla açıkladı. Peki,YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.