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ÖSYM YKS ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınır? ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM YKS ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınır? ÖSYM sınav takvimi!
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Üniversiteye giriş sürecinde en kritik aşamalardan biri olan YKS 2025 sınavı için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı bu önemli sınav öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından en sık sorulan sorulardan biri "ÖSYM YKS ne zaman?" oluyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı ve sınav takvimi netleşti.

Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, "2025 TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken sınav öncesi hazırlıklarını da bu takvime göre şekillendiriyor. Sınavlara kalan süre azalırken, adayların heyecanı da giderek artıyor. Aynı zamanda, "YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınır?" sorusu da bu süreçte gündeme geliyor. ÖSYM, 2025 sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, YKS 2025 sınav tarihleri nedir? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ve sınav giriş belgeleriyle ilgili güncel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacaktır.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacaktır.

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te gerçekleştirilecektir.

ÖSYM YKS ne zaman? 2025 TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınır? ÖSYM sınav takvimi!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, Haziran ayının ikinci haftasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacaktır. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini edinebileceklerdir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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