ÖSYM: YKS giriş belgeleri erişime açıldı (2)
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ÖSYM: YKS giriş belgeleri erişime açıldı (2)

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE ZORUNLUÖSYM'nin internet sitesinde sınav giriş belgesine ilişkin temel kurallar hakkında da bilgi verildi.

ÖSYM: YKS giriş belgeleri erişime açıldı (2)
15.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:40

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE ZORUNLU

ÖSYM'nin internet sitesinde sınav giriş belgesine ilişkin temel kurallar hakkında da bilgi verildi. Buna göre belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen gösterecek ve internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü zorunlu olarak yanlarında bulunduracak. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret olmayacak.  

ÇANTA GETİRİLMEYECEK, METAL AKSESUAR OLMAYACAKAçıklamada, adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmelerinin önemli olduğu belirtilerek, "Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır" uyarısı yapıldı. ÖSYM ayrıca adaylardan bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemelerini, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmelerini ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarını istedi.SADECE PET ŞİŞE SUYA İZİN VERİLECEKAdayların kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete ihtiyacı ÖSYM tarafından temin edilecek. Şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç, hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek sınav binasına alınmayacak. Adaylar isterse sınava şeffaf pet şişe içerisinde su ile girebilecek. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Başkanlık, özel kimlik belgesi olarak 'Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartların' kabul edileceğini açıklarken, bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgelerin sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacağı bildirdi.BELGESİ EKSİK OLAN SINAVA ALINMAYACAK

Bu arada nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olacak, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayan, adayı tanımada tereddüt oluşturmayan güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunacak. Özel kimlik olarak kullanılacak pasaportun süresi geçerli olacak. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmayacak) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek. Açıklamanın devamında konuyla ilgili, "Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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