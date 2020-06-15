ÖSYM: YKS giriş belgeleri erişime açıldı ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da uygulanacak 2020-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da uygulanacak 2020-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden bugün saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2020-YKS 1'inci Oturum TYT ve 2'nci Oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2020-YKS 3'üncü Oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" denildi.

Kaynak: DHA