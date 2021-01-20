ÖSYM takvimi yayınlandı! 2021 KPSS ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklama ile 2021 sınav takvimi açıklandı. Adaylar KPSS hakkında araştırma yaparken 2021 KPSS en zaman merak etti. Peki, 2021 KPSS ne zaman?