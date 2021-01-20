ÖSYM takvimi yayınlandı! 2021 KPSS ne zaman?
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ÖSYM takvimi yayınlandı! 2021 KPSS ne zaman?

20.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:34
ÖSYM takvimi yayınlandı! 2021 KPSS ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklama ile 2021 sınav takvimi açıklandı. Adaylar KPSS hakkında araştırma yaparken 2021 KPSS en zaman merak etti. Peki, 2021 KPSS ne zaman?

ÖSYM sınavlarının takip edenler ÖSYM takvimi ile planlarını yapabiliyorlar. 2021 KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla 2021 KPSS ne zaman, sorusu yanıtını buldu. İşte, 2021 OSYM sınav takvimi!

BASIN DUYURUSU

(18 Ocak 2021)

2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

01.08.2021

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

28.05.2021/ 14.06.2021

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

22.06.2021/ 23.06.2021 23:59

2021 KPSS SONUÇ TARİHİ

16.09.2021

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