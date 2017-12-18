ÖSYM Sözleşmeli uzman personel sınavı şartları

ÖSYM'de istihdam edilmek üzere 12 adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacak. ÖSYM bunun için sözleşmeli personel giriş sınavı açtı. ÖSYM sitesinden yapılan duyuruya göre giriş sınavı sözlü usulü ile 30/01/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/Ankara adresinde yapılacak. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecek.

Sınava başvuru için gereken belgeler ve şartlar da ÖSYM tarafından ilan edildi. Başvuru şartları şu şekilde sıralandı;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya

yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d) Başkanlığımız Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5

3 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malva rlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.