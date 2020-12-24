ÖSYM Son Dakika! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim cevap kağıdı görüntüleme!
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ÖSYM Son Dakika! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim cevap kağıdı görüntüleme!

24.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:06
ÖSYM Son Dakika! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim cevap kağıdı görüntüleme!

Son Dakika! ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşen KPSS Ortaöğretim cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu! İşte günlerdir beklenen ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları!

ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasında binlerce kişinin günlerdir merakla beklediği KPSS Ortaöğretim cevap kağıtlarını, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu! Sabah saatlerinden beri sayfayı yenileyen 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına girmiş kişiler şimdi cevap kağıtlarını ve sonuçları sorgulayabilir!

ÖSYM Son Dakika! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM, 24 Aralık Perşembe günü yaptığı son dakika duyurusunda 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarının erişime açıldığını kamuoyuna bildirdi. "Sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." ifadelerini kullanarak sonuçların yalnızca 10 gün erişilebileceğini duyurdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME!

KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar cevap kağıtlarını buradan görüntüleyebilirler. Sınava giren adaylarÖSYM'nin resmi internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

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