Son Dakika! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Aday şifre işlemleri

Geri sayım başlıyor! Son Dakika ÖSYM 2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. KPSS ön lisans sonuçları için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM'nin açıklama duyurusunu bekleyen kamuda memuriyet hayali kuran binlerce kişi sorgulama ekranı başında soluklarını aldı. Peki KPSS ön lisans sonuçları nerede açıklandı ve nasıl sorgulanacak?

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişi 2020 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı anı heyecanla bekliyordu! 25 Ekim 2020 tarihinde yapılan KPSS 2020 Ön Lisans sınavının birinci ayı dolarken, tüm adayların gözü sonuç ekranına kilitlendi. Beklenen gün geldi çattı! 26 Kasım 2020 tarihi saat tam 10.00'daPeki KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!KPSS ön lisans sonuçları nereden kontrol edilecek? Tüm detaylarıyla yazımızda.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Ön Lisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 1 aylık bekleyişin ardından beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Ön Lisans sonuçlarının bugün belli olacağı açıklanmıştı. 25 Ekim'de yapılan KPSS Ön Lisans sınavı kamu görevlerine ilk defa atanacak olan 2 yıllık üniversite mezunları için yapıldı. Memuriyet adaylığı heyecanını 1 aydır yaşayan ön lisans mezunları A grubu ve B grubu olmak üzere 2 farklı kategoride KPSS 2020 Ön Lisans sınavlarına girdiler. ÖSYM verilerine göre 1 milyondan fazla Ön Lisans mezunu ya da 2 yıl içerisinde mezun olacak olan Ön Lisans öğrencileri bu sınava girdi. Kamuda görev yapmak isteyen on binlerce memur adayının yanı sıra Din Bilgisi alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek binlerce kişi için de bu sınav zorunluydu. DHBT sınavına girecek kişilerin KPSS Ön Lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür gibi testleri yapmaları zorunluydu. Şimdi on binlerce memur adayı ve DHBT sınav adayı 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları için heyecanla bekliyor!

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NEREDE NEREDE SORGULANACAK?

2020 KPSS Önlisans sonuçları her ÖSYM sınavı gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklanacaktır. Yüz binlerce kişi bu saatlerde ÖSYM'nin internet sitesinde ekran başında beklemektedir. KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekrana şu an ekranda görünmemektedir. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra ÖSYM'nin sonuç sitesinde ekrana yansıtılacaktır. Sonuçlar anlık olarak https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden verilecektir.

KPSS 2020 ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Adayların KPSS Önlisans sorgulaması yapabilmesi için çıkan ekrana TC Kimlik Numaralarını ve aday şifrelerini girmeleri gerekmektedir. ADAY ŞİFRELERİNİ UNUTANLAR BURADAN NASIL ALACAKLARINI ÖĞRENEBİLİRLER!



