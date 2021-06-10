ÖSYM sınav yerleri belli oldu mu 2021? ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ÖSYM giriş ekranı
ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri belli oldu. ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ÖSYM giriş ekranı açıldı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin giriş belgeleri, yine ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı ne zaman? Lisenin ardından üniversite hayallerine kavuşacak gençler, ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyordu. Peki, ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ÖSYM giriş ekranı
2021 YKS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle bir süre önce birçok sınav ertelenmişti. 2021 YKS tarihleri ÖSYM sınav takviminde yer aldı. İşte, 2021 YKS sınavına ilişkin detaylar...
ÖSMM YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM az önce yaptığı açıklama ile YKS sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.
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ERTELEME OLACAK MI?
TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor
YKS 2021 TAKVİMİ
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.