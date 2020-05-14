ÖSYM Sınav Takvimi Güncellendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÖSYM Sınav Takvimi Güncellendi

Koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerinde değişiklikler yapıldı. ÖSYM sınav tarihlerini yeniden düzenledi ve açıkladı.

ÖSYM Sınav Takvimi Güncellendi
14.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:47

Koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerinde değişiklikler yapıldı. ÖSYM sınav tarihlerini yeniden düzenledi ve açıkladı.

YKS Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir.

2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır."

YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sonuçları 28.07.2020 tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar ise 07.07.2020 tarihinde duyurulacak.

Sınav takvimine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Tarkan Sinan Özen Cem Yılmaz
Spor Falcao Hasan Şaş Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: ÖSYM Sınav Takvimi Güncellendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:57:03. #1.14#
title