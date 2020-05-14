ÖSYM Sınav Takvimi Güncellendi Koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerinde değişiklikler yapıldı. ÖSYM sınav tarihlerini yeniden düzenledi ve açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerinde değişiklikler yapıldı. ÖSYM sınav tarihlerini yeniden düzenledi ve açıkladı.

YKS Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir.

2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır."

YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sonuçları 28.07.2020 tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar ise 07.07.2020 tarihinde duyurulacak.

Sınav takvimine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.