ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler! ÖSYM sınavlarında birçok öğretmen ve kamu personeli görev yapıyor. Özellikle saatler süren sınavlar boyunca görevli personellerin aldığı ücretler merak ediliyor. ÖSYM 2020 yılı sınav görevli ücretleri ile ilgili detaylar haberimizde. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevliler

ÖSYM her sene birçok sınav düzenliyor ve bu sınavlarda binlerce kamu personeli görev alıyor. Saatler süren sınavlarda görev alan öğretmenlerin aldıkları ücretler merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ile ilgili 2020 yılı fiyatları haberimizde. 2020 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? BİNA SINAV SORUMLUSU 369 TL BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI 246 TL BİNA YÖNETİCİSİ 246 TL BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA 221 TL SALON BAŞKANI 221 TL GÖZETMEN 184 TL YEDEK GÖZETMEN 147 TL YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 246 TL