ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler!
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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler!

ÖSYM sınavlarında birçok öğretmen ve kamu personeli görev yapıyor. Özellikle saatler süren sınavlar boyunca görevli personellerin aldığı ücretler merak ediliyor. ÖSYM 2020 yılı sınav görevli ücretleri ile ilgili detaylar haberimizde. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevliler

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler!
29.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:11

ÖSYM her sene birçok sınav düzenliyor ve bu sınavlarda binlerce kamu personeli görev alıyor. Saatler süren sınavlarda görev alan öğretmenlerin aldıkları ücretler merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ile ilgili 2020 yılı fiyatları haberimizde.

2020 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

BİNA SINAV SORUMLUSU

369 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

246 TL

BİNA YÖNETİCİSİ

246 TL

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

221 TL

SALON BAŞKANI

221 TL

GÖZETMEN

184 TL

YEDEK GÖZETMEN

147 TL

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

246 TL

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