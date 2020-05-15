ÖSYM sınav başvuru tarihlerini güncelledi! 2020 ÖSYM sınav takvimi
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ÖSYM sınav başvuru tarihlerini güncelledi! 2020 ÖSYM sınav takvimi

E-YDS ne zaman? Koronavirüs nedeniyle ertelenen veya öne alınan sınavların başvuru tarihleri yenilendi. Buna göre DGS, YDS, ALES, KPSS, YÖKDİL, YKS sınavları başvuru tarihleri de yeni takvimde yer aldı. İşte, ÖSYM 2020 sınav takvimi...

ÖSYM sınav başvuru tarihlerini güncelledi! 2020 ÖSYM sınav takvimi
15.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:51

Sınav takvimini yenileyen ÖSYM, YKS kılavuzunu da güncelledi. 27 – 28 Haziran 2020 tarihilerinde yapılacak YKS'nin kılavuzu, alınan kararlarla güncellenerek, ÖSYM'nin adresinde yayımlandı. 2020 e-YDS sınavı tarihleri de değiştirildi. KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS sınav başvuru tarihleri merak ediliyor.

YKS KILAVUZU YENİLENDİ!

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak. 2020 YKS Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

E-YDS NE ZAMAN?

YKs sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle ÖSYM;

-20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 Farsça sınavı ile e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde,

-27-28 Haziran 2020 tarihlerindeki e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca sınavı ile e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

ÖSYM SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Salgın sebebiyle sınavların birçoğunun tarihlerinde değişikliğe gidildi. ÖSYM, değişiklkler nedeniyle başvuru tarihleri de belirlenen sınavların yer aldığı takvimi güncelledi.

Buna göre; DGS 9-17 Haziran, KPSS 30 Haziran-13 Temmuz, KPSS ön lisans 21 Ağustos - 2 Eylül, KPSS ortaöğretim 15-30 Eylül, ALES-2 1-12 Ekim tarihlerinde başvuruları alınacak.

ÖSYM GÜNCEL TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...

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