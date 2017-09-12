Ösym, Lys'nin Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı!

LYS sonuçlarının açıklanmasının sonrasında adaylar üniversite tercihlerini yaptılar. Boşta kalan adaylar için LYS ek yerleştirme tercih prosedürleri 29 Ağustos'ta başlayarak 5 Eylül Salı günü sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin 'https: //sonuc.osym.gov.tr/' sayfasından duyuruldu.

PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ





2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir uygulamaya kayıt hakkı kazanan adayların kayıt prosedürleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt prosedürlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt prosedürleri hakkında detaylı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bulunmaktadır.



LYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER





a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan faydalanarak veya sınavsız geçişle yerleştirilmiş yalnız alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM uygulamalarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi hakkında belge



e) Kayıttan önce tespit edilip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı ya da üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.



Adayların askerlik ile ilgili problemleri için askerlik şubelerine, kredi konusu ile ilgili detaylı bilgi için de üniversite rektörlüklerine ya da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gereklidir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim uygulamalarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.



4.2. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR



a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gereklidir. Posta ile kayıt yapılmaz.



b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ya da fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.



c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.



d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.



e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.



f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar ile ilgili gerekli yasal prosedürleri yapmaya yetkilidir.