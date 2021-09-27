ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı - Haberler
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ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı

ÖSYM, KPSS'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM, Kpss'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2021 KPSS- Lisans : Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018- Ekpss ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı.

Buna göre, bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.

Bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirme imkanı sağlıyor.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı - Haberler
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