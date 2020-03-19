ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

Buna göre, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek. Euronews.com'da Görüntüle