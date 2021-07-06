ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nden 2021 KPSS Lisans Sınavı Duyurusu!
İlimizde 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan "2021 KPSS Lisans (Kamu Personel Seçme Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 08 Temmuz 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov.
İlimizde 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan "2021 KPSS Lisans (Kamu Personel Seçme Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 08 Temmuz 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov. tr/Yetki/Giris) veya ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden görev talebinde bulunabileceklerdir.
NOT: Tüm görevli atamaları ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
ÖSYM Görevli İşlemleri Mobil Uygulamasına alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. ANDROİD SÜRÜMÜ: https://play. google. com/store/apps/details? id=tr. gov. osym. gis. android
İOS SÜRÜMÜ: https://apps. apple. com/us/app/%C3%B6sym-g%C3%B6revli-i-%C5%9Flemleri-sistemi/id1471516072
Kaynak: Habermetre