ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nden 2021 KPSS Lisans Sınavı Duyurusu!

İlimizde 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan "2021 KPSS Lisans (Kamu Personel Seçme Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 08 Temmuz 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov.