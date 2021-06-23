ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nden 2021 Dgs Sınavı Duyurusu!

İlimizde 11 Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanacak olan "2021 DGS (Dikey Geçiş Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 28 Haziran 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov.