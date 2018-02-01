ÖSYM, Artık Fotoğraf Yenilemeden Ücret Almayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), sınava giren adaylardan fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlere ait sınav sonuç belgesi edinme ücretlerinin alınmayacağı bildirildi.

İŞLEMLER İÇİN 10 LİRA ALINIYORDU

ÖSYM'den yapılan bilgilendirmeye göre, ÖSYM Yönetim Kurulunca, adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme işlemleri için ücret alınmamasına karar verildi.

Adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme ücreti olarak 10'ar lira alınıyordu.