ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir, İkinci Kez Adliyeye Sevk Edildi

ANKARA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Demir'in de bulunduğu 8'i, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

- Ankara

Kaynak: DHA