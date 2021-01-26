ÖSYM, EKPSS sınav sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM, EKPSS sınav sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı

26.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:42
ÖSYM, EKPSS sınav sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

ÖSYM, 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13-19 Ocak 2021'de yayımlanan 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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