ÖSYM, e-YDS sınav sonuçlarını açıkladı! YDS-2 ne zaman?
ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS sınavı 24 Ağustos'ta yapıldı ve sonuçlar açıklandı. 2019 e-YDS sınavına giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Peki, YDS 2 ne zaman? 2019 e-YDS sınav sonuçları…
Adayların 22 Ağustos'ta giriş belgelerine ulaştıkları ve 24 Ağustos'ta online şekilde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YDS ne zaman? YDS 2 sınavı ne zaman? İşte detaylar…
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 24 Ağustos'ta internet ortamında yapılan e-YDS sınav sonuçlarını erişime açtı. Öte yandan sınava ait soru kitapçığının da bir kısmı adaylarla paylaşıldı. Sınava girenler, sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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Sınava ilişkin yapılan açıklama şöyle: ''24 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.''
YDS-2 NE ZAMAN?
Yine ÖSYM'nin düzenlediği YDS, 8 Eylül 2019'da gerçekleşecek, sonuçları ise 1 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.