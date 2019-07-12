ÖSYM duyurdu: 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da yapılmıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile adaylar, 2-8 Temmuz tarihlerinde eğitim bilgisi güncellemesi yaptı. Şimdi adaylar merakla DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen tarih...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre DGS sonuçları 25 Temmuz Perşembe günü ilan edilecek. DGS sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercih dönemi için belirtilen bir tarih henüz yok. Geçen sene, sınav sonuçları açıklanmasından bir ay sonra tercihler başlamıştı. Bu sene Ağustos ortasında DGS tercih dönemi başlayabilir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. DGS yerleştirme sonuçları, tercihlerin yapılmasından sonra bir hafta içinde açıklanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan kesin bir tarih yok.