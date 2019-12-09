ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

09.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:48
ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Kaynak: AA
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