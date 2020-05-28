ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklaması
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ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklaması

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin,...

ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklaması
28.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:48

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler ter aldı: "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 -23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebilecektir."


Kaynak: DHA

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